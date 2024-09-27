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«Железные люди»: Президент Псковской федерации атлетизма Игорь Цветков о своем пути в мире силового спорта

30.09.2024 12:35 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Железные люди». Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву пришел президент Псковской федерации атлетизма, директор спортивного клуба «Пауэр», тренер Игорь Цветков.

Как он пришел в мир силового спорта и бодибилдинг? Как ему удавалось находить средства на проведение спортивных событий, кубков и организацию выездов спортсменов?

 

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Источник: ПЛН-FM



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