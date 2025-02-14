«Железные люди»: Президент псковской Федерации пауэрлифтинга Тимур Федотов о своем пути в спорт

Сегодня о своем пути к спорту рассказал президент Федерации пауэрлифтинга Псковской области Тимур Федотов.

Источник: ПЛН-FM