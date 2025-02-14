12:35 «Железные люди»: Президент псковской Федерации пауэрлифтинга Тимур Федотов о своем пути в спорт
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«Железные люди»: Президент псковской Федерации пауэрлифтинга Тимур Федотов о своем пути в спорт
17.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня о своем пути к спорту рассказал президент Федерации пауэрлифтинга Псковской области Тимур Федотов.
Источник: ПЛН-FM
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