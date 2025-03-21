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«Железные люди»: Самый быстрый пскович Павел Михайлов о своем пути к спорту

24.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Железные люди». Сегодня о своем пути к спорту расскажет легкоатлет, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, чемпион СЗФО, участник чемпионатов России Павел Михайлов. Ведущий — Георгий Пономарев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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