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«Железные люди»: Самый быстрый пскович Павел Михайлов о своем пути к спорту
24.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Железные люди». Сегодня о своем пути к спорту расскажет легкоатлет, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, чемпион СЗФО, участник чемпионатов России Павел Михайлов. Ведущий — Георгий Пономарев.
Источник: ПЛН-FM
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