«Железные люди»: Самый быстрый пскович Павел Михайлов о своем пути к спорту

Слушайте новый выпуск программы «Железные люди». Сегодня о своем пути к спорту расскажет легкоатлет, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, чемпион СЗФО, участник чемпионатов России Павел Михайлов. Ведущий — Георгий Пономарев.

Источник: ПЛН-FM