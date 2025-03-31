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«Разговоры о важных»: Старец Филофей - у истоков государства
01.04.2025 08:45 «ПЛН-FM»
«Россия начинается здесь» - инсталляция с этими словами стоит в самом сердце Пскова, под стенами его древнего Кремля.
С псковской земли, действительно, начинаются необъятные просторы страны. И не только в физическом смысле. Духовные истоки современной российской государственности тоже находятся здесь. За ними мы отправляемся в XV век и в Спасо-Елеазаровский монастырь, где во времена Ивана Великого - деда Ивана Грозного - жил старец Филофей, обосновавший концепцию «Москва - Третий Рим».
Сегодня он стал героем проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и рассказывающего о выдающихся псковичах, внесших значительный вклад в развитие страны.
Источник: ПЛН-FM
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