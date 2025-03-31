«Разговоры о важных»: Старец Филофей - у истоков государства

«Россия начинается здесь» - инсталляция с этими словами стоит в самом сердце Пскова, под стенами его древнего Кремля.

С псковской земли, действительно, начинаются необъятные просторы страны. И не только в физическом смысле. Духовные истоки современной российской государственности тоже находятся здесь. За ними мы отправляемся в XV век и в Спасо-Елеазаровский монастырь, где во времена Ивана Великого - деда Ивана Грозного - жил старец Филофей, обосновавший концепцию «Москва - Третий Рим».

Сегодня он стал героем проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и рассказывающего о выдающихся псковичах, внесших значительный вклад в развитие страны.

Источник: ПЛН-FM