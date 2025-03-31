www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
31 марта 25 марта 5 марта 30 января 27 марта 21 марта 24 марта 24 марта 7 марта 28 февраля 25 марта 6 марта 28 марта Телефон прямого эфира 28 марта 28 марта

«Разговоры о важных»: Старец Филофей - у истоков государства

01.04.2025 08:45 «ПЛН-FM»

«Россия начинается здесь» - инсталляция с этими словами стоит в самом сердце Пскова, под стенами его древнего Кремля.

С псковской земли, действительно, начинаются необъятные просторы страны. И не только в физическом смысле. Духовные истоки современной российской государственности тоже находятся здесь. За ними мы отправляемся в XV век и в Спасо-Елеазаровский монастырь, где во времена Ивана Великого - деда Ивана Грозного - жил старец Филофей, обосновавший концепцию «Москва - Третий Рим».

Сегодня он стал героем проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и рассказывающего о выдающихся псковичах, внесших значительный вклад в развитие страны.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Что необходимо делать со зданием недостроенной гостиницы на берегу Великой в Пскове?










  смотреть результаты



Что необходимо делать со зданием недостроенной гостиницы на берегу Великой в Пскове?










  смотреть результаты