«Разговоры о важных»: Владимир Брадис - таблицы-бестселлер от ссыльного гимназиста

В урочный час на парте каждого школьника нашей страны оказывается учебное пособие «Четырехзначные математические таблицы». С точностью до четвертого знака после запятой в них приведены значения квадратов и кубов чисел, квадратных корней, логарифмов, прямых и обратных тригонометрических функций. Наличие готовых вычислений значительно упрощает жизнь школьникам уже более века. Издание — настоящий бестселлер, на маркетплейсах можно встретить выпуски уже нынешнего, 2025-го года. Сменяются учебники и целые программы, но «Таблицы Брадиса» — константа ученической жизни. Их автор Владимир Брадис — герой очередного выпуска проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и рассказывающего о выдающихся псковичах, внесших большой вклад в развитие страны.

Источник: ПЛН-FM