«Разговоры о важных»: Исаак Кикоин — ядерное оружие на страже мира

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Разговоры о важных».

Академик Игорь Курчатов, руководивший созданием советской ядерной бомбы, говорил: «В современной технике есть, как известно, неразрешимые проблемы. Впрочем, они таковыми являются, если не поручить их решение Кикоину». Физик Исаак Кикоин решил «урановую проблему» — нашел способ разделения этого элемента для получения его изотопа уран-235, способного к самоподдерживающейся цепной реакции. После курировал создание с нуля соответствующего сектора промышленности. А до этого была учеба в школе в Пскове и окончание здесь землемерного училища — первые шаги в постижении науки, определившие судьбу и ученого, и, без преувеличения, всей страны. Исаак Кикоин станет героем нового выпуска программы «Разговоры о важных», которая выходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и рассказывает о выдающихся созидателях, внесших большой вклад в развитие страны и связанных с Псковской областью.

Источник: ПЛН-FM