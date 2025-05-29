«Разговоры о важных»: Глеб Травин — «кругостранное» путешествие на велосипеде

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Разговоры о важных».

На стыке 20-х и 30-х годов прошлого века пскович Глеб Травин на велосипеде объехал по кругу весь Советский Союз. Путешественник-патриот, подвижник велоспорта, отчаянный экспериментатор преодолел 85 000 километров, побывал во всех часовых поясах и климатических зонах, сражался с песцом и лично сделал себе ампутацию, а его двухколесный помощник получил прозвища «железный олень» и «шайтан-арба». С момента экспедиции прошел почти век, а маршрут Глеба Травина за это время никто так и не смог повторить.

Прославленный путешественник станет героем очередного выпуска программы «Разговоры о важных», которая выходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и рассказывает о псковичах, внесших большой вклад в развитие страны.

Источник: ПЛН-FM