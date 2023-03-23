Вера Емельянова поздравила участников «Детской филармонии» с первым концертом

Участников проекта «Детская филармония» с первым концертом поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Первое и основное – браво! Слишком много эмоций у всех присутствующих в зале от того, что мы сегодня видим. Мы присутствуем в уникальном месте, событии и дне. Родилась новая традиция – родился детский коллектив. Не сомневаюсь, что у вас, ребята, огромное, великое и счастливое будущее. Мне сегодня посчастливилось передать от губернатора Псковской области самые добрые пожелания и поздравления накануне праздника. С днём культуры! Мы благодарны работникам культуры за то, что вам удалось сохранить и сберечь традиции. У нас замечательное будущее. Мы в него не просто верим – мы его видим», – сказала Вера Емельянова.

Сегодня, 24 марта, в Большом концертном зале областной филармонии состоялся концерт ко Дню работника культуры. С первым концертом выступили участники проекта «Детская филармония».

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Одного участника детского оркестра поздравили с днём рождения. Вера Емельянова вручила ему часы от губернатора.

В завершение мероприятия всем участникам детских оркестров вручили мороженое.

Источник: ПЛН-FM