«Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж»

Сегодня, 14 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

20 июля в деревне Холматка Островского района пройдет военно-исторический фестиваль «Островский рубеж». Это часть проекта «На нашей улице Победа». Гостей ждет реконструкция сражений 1941-1945 годов, включая оборону линии «Пантера» и партизанское сопротивление. В боях примут участие более 300 реконструкторов и десятки единиц исторической техники.

Гость эфира - руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов.

Ведущий - Артем Татаренко.

Источник: ПЛН-FM