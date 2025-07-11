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«Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж»
14.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня, 14 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
20 июля в деревне Холматка Островского района пройдет военно-исторический фестиваль «Островский рубеж». Это часть проекта «На нашей улице Победа». Гостей ждет реконструкция сражений 1941-1945 годов, включая оборону линии «Пантера» и партизанское сопротивление. В боях примут участие более 300 реконструкторов и десятки единиц исторической техники.
Гость эфира - руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов.
Ведущий - Артем Татаренко.
Источник: ПЛН-FM
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