«Беседка»: Фестиваль «Железный град»-2025

2 августа в Изборске пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Этому событию и будет посвящен сегодняшний разговор.

В чем секрет долголетия этого фестиваля? Почему он так важен в наши дни? Чем «Железный град» удивит в этом году? Какие условия будут созданы для участников и гостей? Об этом и не только расскажут:

заместитель директора музея-заповедника по научной работе Наталья Кальченко

начальник отдела туризма и информационно-рекламной деятельности Государственного музея-заповедника «Изборск» Александр Донецкий

старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Надежда Васильева.

Источник: ПЛН-FM