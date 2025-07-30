«Беседка»: Фестиваль «Железный град»-2025
31.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»
2 августа в Изборске пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Этому событию и будет посвящен сегодняшний разговор.
В чем секрет долголетия этого фестиваля? Почему он так важен в наши дни? Чем «Железный град» удивит в этом году? Какие условия будут созданы для участников и гостей? Об этом и не только расскажут:
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заместитель директора музея-заповедника по научной работе Наталья Кальченко
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начальник отдела туризма и информационно-рекламной деятельности Государственного музея-заповедника «Изборск» Александр Донецкий
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старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Надежда Васильева.
Источник: ПЛН-FM
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