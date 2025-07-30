www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 июля 17 июля 17 июля Телефон прямого эфира 25 июля 28 июля 29 июля 11 июля 21 июля 17 июля 29 июля 17 июля 29 июля 17 июля 25 июля Телефон прямого эфира

«Беседка»: Фестиваль «Железный град»-2025

31.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»

2 августа в Изборске пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Этому событию и будет посвящен сегодняшний разговор.

В чем секрет долголетия этого фестиваля? Почему он так важен в наши дни? Чем «Железный град» удивит в этом году? Какие условия будут созданы для участников и гостей? Об этом и не только расскажут:

  • заместитель директора музея-заповедника по научной работе Наталья Кальченко

  • начальник отдела туризма и информационно-рекламной деятельности Государственного музея-заповедника «Изборск» Александр Донецкий

  • старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Надежда Васильева.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?











  смотреть результаты



Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?











  смотреть результаты