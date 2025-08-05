«Беседка»: «Александрова дорога-2025»

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

В этом году в России отмечается 300-летие со дня учреждения ордена Александра Невского. Именно этой дате будет посвящен проект «Александрова дорога. За труды и Отечество», который реализуется с 12 июля по 17 августа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участниками проекта являются города, объединенные именем великого князя, и 9 августа к ним присоединится деревня Самолва Гдовского района Псковской области.

Подробнее о сути проекта и о том что ждет жителей нашего региона на уникальном шоу, расскажут руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов и заместитель директора областного Центра народного творчества, заведующий отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел Александр Бойчук.

Источник: ПЛН-FM