«Беседка»: «Воевода Шуйский-2025»
19.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». На этот раз темой стал исторический праздник «Воевода Шуйский-2025».
23 августа в Пскове на территории у Покровской башни состоится исторический праздник «Воевода Шуйский». Что ждет гостей? Какие клубы исторической реконструкции примут участие?
Гости студии:
- Светлана Мельникова, генеральный директор Псковского музея-заповедника;
- Роман Коваль - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника.
Праздник «Воевода Шуйский» пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр.
Источник: ПЛН-FM
