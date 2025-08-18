«Беседка»: «Воевода Шуйский-2025»

На волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». На этот раз темой стал исторический праздник «Воевода Шуйский-2025».

23 августа в Пскове на территории у Покровской башни состоится исторический праздник «Воевода Шуйский». Что ждет гостей? Какие клубы исторической реконструкции примут участие?

Гости студии:

Светлана Мельникова, генеральный директор Псковского музея-заповедника;

Роман Коваль - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника.

Праздник «Воевода Шуйский» пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр.

Источник: ПЛН-FM