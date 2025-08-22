www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме?

25.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». На этот раз темой стала профилактика гибели людей на водоемах Псковской области.

Летний период завершается – каковы его итоги? Впереди осенне-зимняя рыбалка – а значит, нужно напомнить элементарные правила безопасности. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов расскажет, как обстоит ситуация с происшествиями на воде в текущем момент. Сколько человек погибли на водоёмах области с начала текущего года? За летний период? Каковы основные причины гибели людей на воде?

Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










