«Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме?
На волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». На этот раз темой стала профилактика гибели людей на водоемах Псковской области.
Летний период завершается – каковы его итоги? Впереди осенне-зимняя рыбалка – а значит, нужно напомнить элементарные правила безопасности. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов расскажет, как обстоит ситуация с происшествиями на воде в текущем момент. Сколько человек погибли на водоёмах области с начала текущего года? За летний период? Каковы основные причины гибели людей на воде?
Источник: ПЛН-FM
