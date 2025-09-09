08.09.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли снести памятники архитектуры, находящиеся в аварийном состоянии?
«Беседка»: Сезон ОРВИ и гриппа. Эпидобстановка, профилактика, вакцинация
10.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.
Как правило, с сентября, когда люди от мала до велика возвращаются в свои коллективы, начинается рост сезонных простудных и вирусных заболеваний, происходит так называемое «формирование коллективов». Какова общая ситуация в регионе с ОРВИ, гриппом и коронавирусом на сегодняшний момент? Какова сейчас обстановка в образовательных учреждениях? Какую вакцину лучше выбрать против гриппа? Как еще можно защитить себя от сезонных заболеваний?
Источник: ПЛН-FM
