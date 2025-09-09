www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 сентября 5 сентября 9 сентября 9 сентября 11 августа 4 сентября 17 июля 28 августа Телефон прямого эфира 27 августа 8 сентября 28 августа 9 сентября 25 августа 8 сентября 4 сентября

«Беседка»: Сезон ОРВИ и гриппа. Эпидобстановка, профилактика, вакцинация

10.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Как правило, с сентября, когда люди от мала до велика возвращаются в свои коллективы, начинается рост сезонных простудных и вирусных заболеваний, происходит так называемое «формирование коллективов». Какова общая ситуация в регионе с ОРВИ, гриппом и коронавирусом на сегодняшний момент? Какова сейчас обстановка в образовательных учреждениях? Какую вакцину лучше выбрать против гриппа? Как еще можно защитить себя от сезонных заболеваний?

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?












  смотреть результаты



Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?












  смотреть результаты