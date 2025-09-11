www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: «Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25»

12.09.2025 18:30 «ПЛН-FM»

20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Одним из его партнеров станет «Авто-АС». Почему салон принял решение поддержать событие и что на нем представит? Какие автомобильные бренды смогут увидеть посетители на автофесте? На эти и другие вопросы ответит директор «Авто-АС» Лев Пышьев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?












  смотреть результаты



