www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
12 сентября 12 сентября 11 сентября 17 июля Телефон прямого эфира 9 сентября 27 августа 9 сентября 15 сентября 11 августа 16 сентября 15 сентября 11 сентября 11 сентября 27 августа 12 сентября

«Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег?

16.09.2025 12:36 «ПЛН-FM»

Гость студии - блогер-велосипедист Андрей Склюев. Несколько месяцев назад он бросил привычный уклад жизни: купил велосипед и отправился в путешествие к морю из Екатеринбурга. Позади тысячи километров, и сейчас у него остановка в Пскове.

Почему гость студии решился на такую авантюру? В чем «прикол» - жить в палатке и по пути следования работать за еду? Часто ли приходилось ложиться спать голодным? Как ему Псков? Удается ли находить здесь работу? Какие планы после Сочи? Какие перемены чувствует в себе Андрей Склюев, благодаря велопутешествию? Об этом и не только — в ближайшие 30 минут.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
















  смотреть результаты



Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
















  смотреть результаты