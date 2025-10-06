«Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет

Разговор будет посвящен деятельности добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области, которому в этом году исполнилось 5 лет.

Сколько сигналов о помощи прошло через отряд за это время? Сколько человек удалось найти? По каким причинам чаще всего пропадают? Хватает ли в псковской «ЛизеАлерт» людей, технических средств и финансирования? Почему отряд не сотрудничает с экстрасенсами? На эти и многие другие вопросы ответит Василиса Павлущёнок-Ильина - старшая направления «Внешние связи», инструктор полевых обучений, инструктор Школы «ЛизаАлерт» и оператор беспилотных авиационных систем направления беспилотной авиации отряда «ЛизаАлерт».

