14:00 «Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы?
12:35 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму
08.10.2025 18:25 «Дневной дозор»: Как новый виток противостояния России и Запада отразится на внутренней политике и экономике России?
«Беседка»: Как попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия»?
09.10.2025 19:00 «ПЛН-FM»
На днях в Москве прошел Большой финал ежегодного конкурса «Мисс Россия-2025». Псковский регион на 99-м конкурсе красоты представила Валерия Зайцева. В студии «ПЛН FM» она расскажет, как попасть в топ-20 «Мисс Россия», и поделится впечатлениями от участия в конкурсе. Также в программе примет участие директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2025» и «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» Николай Королев. Ведущий — Артем Татаренко.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати