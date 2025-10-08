«Беседка»: Как попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия»?

На днях в Москве прошел Большой финал ежегодного конкурса «Мисс Россия-2025». Псковский регион на 99-м конкурсе красоты представила Валерия Зайцева. В студии «ПЛН FM» она расскажет, как попасть в топ-20 «Мисс Россия», и поделится впечатлениями от участия в конкурсе. Также в программе примет участие директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2025» и «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» Николай Королев. Ведущий — Артем Татаренко.

Источник: ПЛН-FM