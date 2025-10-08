www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
3 октября 6 октября 24 сентября Телефон прямого эфира 22 сентября 7 октября 9 октября 6 октября 12 сентября 8 октября 8 октября 7 октября 25 сентября 25 сентября 9 октября 3 октября

«Беседка»: Как попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия»?

09.10.2025 19:00 «ПЛН-FM»

На днях в Москве прошел Большой финал ежегодного конкурса «Мисс Россия-2025». Псковский регион на 99-м конкурсе красоты представила Валерия Зайцева. В студии «ПЛН FM» она расскажет, как попасть в топ-20 «Мисс Россия», и поделится впечатлениями от участия в конкурсе. Также в программе примет участие директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2025» и «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» Николай Королев. Ведущий — Артем Татаренко.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?











  смотреть результаты



Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?











  смотреть результаты