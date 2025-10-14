www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Врио начальника ГИБДД Псковской области Андрей Калинин о безопасности детей на дорогах

15.10.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Гость студии - врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Калинин.

Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним вопросы безопасности детей на дорогах:

  • Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают дети?
  • Кто чаще является виновником ДТП с участием детей — сами несовершеннолетние, или водители/взрослые?
  • Как обезопасить детей на дорогах в темное время суток?
  • Как грамотно составить безопасный маршрут до школы?
  • Все ли территории школ были подготовлены к старту учебного года?

 

 

