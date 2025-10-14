12:34 «Беседка»: Врио начальника ГИБДД Псковской области Андрей Калинин о безопасности детей на дорогах
«Беседка»: Врио начальника ГИБДД Псковской области Андрей Калинин о безопасности детей на дорогах
15.10.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Гость студии - врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Калинин.
Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним вопросы безопасности детей на дорогах:
- Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают дети?
- Кто чаще является виновником ДТП с участием детей — сами несовершеннолетние, или водители/взрослые?
- Как обезопасить детей на дорогах в темное время суток?
- Как грамотно составить безопасный маршрут до школы?
- Все ли территории школ были подготовлены к старту учебного года?
Источник: ПЛН-FM
