«Беседка»: Новая русская песня на сцене Псковской филармонии

14.11.2025 19:00 «ПЛН-FM»

Уже в эту субботу в Псковской областной филармонии состоится концерт «Новая Русская песня», на котором зрители смогут насладиться вокалом восходящей звезды региона Анны Яковлевой в сопровождении эстрадно-джазового оркестра.

Сегодня лауреат всероссийских и международных конкурсов, четырехкратный лауреат премии «Юные дарования Псковщины» Анна Яковлева придет в студию вместе со своим преподавателем - профессором Российской Академии музыки им. Гнесиных, кандидатом педагогических наук Владимиром Бурлаковым и расскажет о своем творческом пути, ярких победах и о предстоящем концерте.

 

 

 

