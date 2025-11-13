«Беседка»: Новая русская песня на сцене Псковской филармонии
14.11.2025 19:00 «ПЛН-FM»
Уже в эту субботу в Псковской областной филармонии состоится концерт «Новая Русская песня», на котором зрители смогут насладиться вокалом восходящей звезды региона Анны Яковлевой в сопровождении эстрадно-джазового оркестра.
Сегодня лауреат всероссийских и международных конкурсов, четырехкратный лауреат премии «Юные дарования Псковщины» Анна Яковлева придет в студию вместе со своим преподавателем - профессором Российской Академии музыки им. Гнесиных, кандидатом педагогических наук Владимиром Бурлаковым и расскажет о своем творческом пути, ярких победах и о предстоящем концерте.
Источник: ПЛН-FM
