«Беседка»: Благотворительный фонд «Добродомик» приходит в Псков

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка».

Гости студии – депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Попечительского совета благотворительного фонда «Добродомик» Антон Мороз, основатель и руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям «Добродомик» Александра Синяк.

Они рассказали о благотворительном фонде «Добродомик». Кому помогает фонд? Что является его главной задачей? Какие задачи стоят перед фондом?

Ответы на эти и другие вопросы - в сегодняшнем эфире. Ведущая - Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM