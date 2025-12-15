www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 ноября 25 ноября 26 ноября Телефон прямого эфира 1 декабря 19 ноября 20 ноября 1 декабря 21 ноября 29 октября 4 декабря 2 декабря 29 октября 24 ноября 28 ноября 19 ноября

«Беседка»: Благотворительный фонд «Добродомик» приходит в Псков

16.12.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка».

Гости студии – депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Попечительского совета благотворительного фонда «Добродомик» Антон Мороз, основатель и руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям «Добродомик» Александра Синяк. 

Они рассказали о благотворительном фонде «Добродомик». Кому помогает фонд? Что является его главной задачей? Какие задачи стоят перед фондом?

Ответы на эти и другие вопросы - в сегодняшнем эфире. Ведущая - Любовь Кузнецова. 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?











  смотреть результаты



2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?











  смотреть результаты