«Беседка»: Благотворительный фонд «Добродомик» приходит в Псков
16.12.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка».
Гости студии – депутат Псковской городской Думы по округу №3, член Попечительского совета благотворительного фонда «Добродомик» Антон Мороз, основатель и руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям «Добродомик» Александра Синяк.
Они рассказали о благотворительном фонде «Добродомик». Кому помогает фонд? Что является его главной задачей? Какие задачи стоят перед фондом?
Ответы на эти и другие вопросы - в сегодняшнем эфире. Ведущая - Любовь Кузнецова.
Источник: ПЛН-FM
