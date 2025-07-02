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«Банкротство и точка»: Обзор судебной практики дел о банкротстве физлиц

03.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Банкротство и точка».

Ведущий Константин Калиниченко с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой разбирают обзор судебной практики по делам о банкротстве граждан, подготовленный Президиумом Верховного Суда РФ 18 июня.

«Банкротство и точка» - это программа, в которой эксперты-практики раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Источник: ПЛН-FM



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