www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 октября 1 декабря 28 ноября 25 ноября 20 ноября 21 ноября 26 ноября 1 декабря Телефон прямого эфира 29 октября 28 ноября 4 декабря 24 ноября 2 декабря 19 ноября 20 ноября

«Обратный отсчет»: Владимир Папорт о результатах работы Госавтоинспекции Пскова

16.12.2025 19:00 «ПЛН-FM»

ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, чиновники, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Гостем нового выпуска стал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Ведущий Денис Бахтин обсудил с ним аварийность на дорогах Пскова в 2025 году, ограничения «левых» поворотов на улицах Пскова и безопасный для пешеходов режим работы городских светофоров.

Владимир Папорт озвучил результаты работы городской автоинспекции с начала года – сколько выявлено нарушений в целом, пьяных водителей, какое количество транспорта отправилось на спецстоянку и др.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?











  смотреть результаты



2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?











  смотреть результаты