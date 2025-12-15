15.12.2025 14:00 «Постскриптум»: «Эффект Долиной», апелляция Шлосберга* и что делать с политиками, которые не выполняют обещаний
«Обратный отсчет»: Владимир Папорт о результатах работы Госавтоинспекции Пскова
16.12.2025 19:00 «ПЛН-FM»
ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, чиновники, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.
Гостем нового выпуска стал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.
Ведущий Денис Бахтин обсудил с ним аварийность на дорогах Пскова в 2025 году, ограничения «левых» поворотов на улицах Пскова и безопасный для пешеходов режим работы городских светофоров.
Владимир Папорт озвучил результаты работы городской автоинспекции с начала года – сколько выявлено нарушений в целом, пьяных водителей, какое количество транспорта отправилось на спецстоянку и др.
