«Обратный отсчет»: Владимир Папорт о результатах работы Госавтоинспекции Пскова

ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, чиновники, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Гостем нового выпуска стал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Ведущий Денис Бахтин обсудил с ним аварийность на дорогах Пскова в 2025 году, ограничения «левых» поворотов на улицах Пскова и безопасный для пешеходов режим работы городских светофоров.

Владимир Папорт озвучил результаты работы городской автоинспекции с начала года – сколько выявлено нарушений в целом, пьяных водителей, какое количество транспорта отправилось на спецстоянку и др.

Источник: ПЛН-FM