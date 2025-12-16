www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Обратный отсчет»: Об итогах работы Псковского музея-заповедника в 2025 году

17.12.2025 13:00 «ПЛН-FM»

ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, чиновники, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Гостьей нового выпуска стала генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова. 

Ведущий Олег Добрынин поговорил с ней о меценатстве, юбилеях и итогах работы Псковского музея-заповедника в 2025 году. Светлана Мельникова рассказала о главных музейных события 2025 года и от каких проектов пришлось отказаться.

