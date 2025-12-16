«Обратный отсчет»: Об итогах работы Псковского музея-заповедника в 2025 году

ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, чиновники, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Гостьей нового выпуска стала генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ведущий Олег Добрынин поговорил с ней о меценатстве, юбилеях и итогах работы Псковского музея-заповедника в 2025 году. Светлана Мельникова рассказала о главных музейных события 2025 года и от каких проектов пришлось отказаться.

Об этом и многом другом – в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM