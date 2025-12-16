«Обратный отсчет»: Об итогах работы Псковского музея-заповедника в 2025 году

16.12.2025 12:35 «Обратный отсчет»: Иван Белугин об итогах 2025 года для Локнянского муниципального округа
17.12.2025 13:00 «ПЛН-FM»
ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, чиновники, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.
Гостьей нового выпуска стала генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова.
Ведущий Олег Добрынин поговорил с ней о меценатстве, юбилеях и итогах работы Псковского музея-заповедника в 2025 году. Светлана Мельникова рассказала о главных музейных события 2025 года и от каких проектов пришлось отказаться.
Об этом и многом другом – в сегодняшнем эфире.
