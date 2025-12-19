«Обратный отсчет»: Итоги преобразования Псковского муниципального округа

ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, чиновники, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Сегодняшний выпуск прошел в формате круглого стола и был посвящен обсуждению итогов преобразования Псковского района в муниципальный округ. Как проходил и сейчас уже завершается процесс преобразования? Как идет донастройка системы управления в новых административных условиях? Какие уже выявились вопросы, которые волости решить не могли, а в системе округа со временем их решить можно? Каковы основные планы на следующий год по проектам, которые будут реализовываться на территории округа?

На эти и многие другие вопросы ответили:

Наталья Федорова - глава Псковского муниципального округа,

Владимир Кузь - депутат Псковского областного Собрания,

Валерия Фомина - председатель Собрания депутатов Псковского муниципального округа,

Артем Иванов - первый заместитель главы администрации Псковского муниципального округа,

Татьяна Забелина - заместитель главы администрации Псковского муниципального округа.

Источник: ПЛН-FM