«Обратный отсчет»: Итоги преобразования Псковского муниципального округа

22.12.2025 13:00 «ПЛН-FM»

ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, чиновники, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Сегодняшний выпуск прошел в формате круглого стола и был посвящен обсуждению итогов преобразования Псковского района в муниципальный округ. Как проходил и сейчас уже завершается процесс преобразования? Как идет донастройка системы управления в новых административных условиях? Какие уже выявились вопросы, которые волости решить не могли, а в системе округа со временем их решить можно? Каковы основные планы на следующий год по проектам, которые будут реализовываться на территории округа?

На эти и многие другие вопросы ответили: 

  • Наталья Федорова - глава Псковского муниципального округа,
  • Владимир Кузь - депутат Псковского областного Собрания,
  • Валерия Фомина - председатель Собрания депутатов Псковского муниципального округа,
  • Артем Иванов - первый заместитель главы администрации Псковского муниципального округа,
  • Татьяна Забелина - заместитель главы администрации Псковского муниципального округа. 

 

Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?












  смотреть результаты



