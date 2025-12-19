«Обратный отсчет»: Итоги 2025 года для «Псковских тепловых сетей»

На волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, чиновники, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Сегодняшний гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, каким уходящий 2025 год был для ПТС, об основных реализованных проектах по модернизации инфраструктуры теплоснабжающего комплекса и о планах на 2026 год.

Источник: ПЛН-FM