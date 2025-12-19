19.12.2025 13:00 «Гайд-парк»: Депутат областного Собрания Олег Савельев о бюджете, важных законах и газификации
19.12.2025 08:45 Лучший сварщик Псковской области Юрий Лукин стал героем нового выпуска программы «Люди труда»
18.12.2025 19:00 «Обратный отсчет»: Александр Серавин об электоральных итогах 2025 года и перспективах партий на выборах-2026
«Обратный отсчет»: Итоги 2025 года для «Псковских тепловых сетей»
22.12.2025 14:00 «ПЛН-FM»
На волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, чиновники, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.
Сегодняшний гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.
Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, каким уходящий 2025 год был для ПТС, об основных реализованных проектах по модернизации инфраструктуры теплоснабжающего комплекса и о планах на 2026 год.
Источник: ПЛН-FM
