www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 октября 28 ноября Телефон прямого эфира 26 ноября 20 ноября 21 ноября 19 ноября 4 декабря 25 ноября 2 декабря 29 октября 1 декабря 24 ноября 28 ноября 1 декабря 24 ноября

«Обратный отсчет»: Итоги 2025 года для «Псковских тепловых сетей»

22.12.2025 14:00 «ПЛН-FM»

На волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, чиновники, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Сегодняшний гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, каким уходящий 2025 год был для ПТС, об основных реализованных проектах по модернизации инфраструктуры теплоснабжающего комплекса и о планах на 2026 год.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?












  смотреть результаты



Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?












  смотреть результаты