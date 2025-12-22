www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Обратный отсчет»: Итоги работы «Горводоканала» в 2025 году

23.12.2025 09:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

2025 год по экономике был достаточно непростым. Это ощутили предприятия и организации разных форм собственности. Каким образом большая экономика отразилась на работе водоканала в текущем году? Насколько повлиял фактор погоды (небывалые осадки этого лета и ЧС по переувлажнению для сельского хозяйства региона)? Какие основные инфраструктурные проекты реализованы в уходящем году? Как на работе водоканала скажется повышение НДС?

Об этом и многом другом - в течение ближайшего часа.

 

Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?












