«Обратный отсчет»: Андрей Беляев об итогах года для южной столицы региона

Сегодняшний гость студии - глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним итоги уходящего года для южной столицы региона.

Основные вызовы 2025 года. Как с ними справился город? Как решается больной вопрос с уличным освещением? Какие взяты темпы по газификации? Много ли в Великих Луках построено жилья в текущем году? Появятся в ближайшие годы в Великих Луках новые кварталы? Что делается и что будет делаться, чтобы город становился привлекательнее для молодежи? Об этом и многом другом - в течение ближайших 30 минут.

Источник: ПЛН-FM