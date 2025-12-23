22.12.2025 18:30 Рейтингомер: премия от Мишустина, плачущий чиновник и бизнесвумен на скамье подсудимых
«Обратный отсчет»: Андрей Беляев об итогах года для южной столицы региона
24.12.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Сегодняшний гость студии - глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним итоги уходящего года для южной столицы региона.
Основные вызовы 2025 года. Как с ними справился город? Как решается больной вопрос с уличным освещением? Какие взяты темпы по газификации? Много ли в Великих Луках построено жилья в текущем году? Появятся в ближайшие годы в Великих Луках новые кварталы? Что делается и что будет делаться, чтобы город становился привлекательнее для молодежи? Об этом и многом другом - в течение ближайших 30 минут.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати