«Обратный отсчет»: Александр Гончаренко об итогах работы Псковской городской Думы в 2025 году

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко станет гостем нового выпуска программы «Обратный отсчет» на волнах ПЛН FM (102.6 FM). Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним итоги работы гордумы в уходящем году.

Каким был уходящий год для депутатов в целом? На чем был сделан акцент в работе? Как себя зарекомендовал «новобранец» гордумы Антон Мороз, избранные на сентябрьских выборах депутатом по 3-му округу? Помогают ли контрольные выезды депутатов в округа реально решать вопросы, которые ставит население? Каковые главные задачи гордумы на следующий год?

Об этом и многом другом - в ближайшие 30 минут.

Источник: ПЛН-FM