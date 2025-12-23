22.12.2025 18:30 Рейтингомер: премия от Мишустина, плачущий чиновник и бизнесвумен на скамье подсудимых
«Обратный отсчет»: Александр Гончаренко об итогах работы Псковской городской Думы в 2025 году
24.12.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко станет гостем нового выпуска программы «Обратный отсчет» на волнах ПЛН FM (102.6 FM). Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним итоги работы гордумы в уходящем году.
Каким был уходящий год для депутатов в целом? На чем был сделан акцент в работе? Как себя зарекомендовал «новобранец» гордумы Антон Мороз, избранные на сентябрьских выборах депутатом по 3-му округу? Помогают ли контрольные выезды депутатов в округа реально решать вопросы, которые ставит население? Каковые главные задачи гордумы на следующий год?
Об этом и многом другом - в ближайшие 30 минут.
Источник: ПЛН-FM
