«Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах года, причинах кадровых замен и новых проектах

На этот раз итоги уходящего года подведет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним широкий спектр вопросов, касающихся работы регионального правительства, а также социально-экономического развития региона и общественно-политической обстановки.

Какие главные вызовы стояли перед правительством Псковской области в 2025-м? Что Михаил Ведерников считает главным достижением в работе своей команды? Видит ли он эффект от преобразований, произошедших в рамках реформы здравоохранения и недавно завершившейся муниципальной реформы? В чем причина недавних кадровых замен в правительстве области? Каких новых проектов ожидать псковичам в 2026 году? Каковы ожидания губернатора от следующего года?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в течение ближайшего часа.

