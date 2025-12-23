www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах года, причинах кадровых замен и новых проектах

24.12.2025 14:00 «ПЛН-FM»

На этот раз итоги уходящего года подведет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним широкий спектр вопросов, касающихся работы регионального правительства, а также социально-экономического развития региона и общественно-политической обстановки.

Какие главные вызовы стояли перед правительством Псковской области в 2025-м? Что Михаил Ведерников считает главным достижением в работе своей команды? Видит ли он эффект от преобразований, произошедших в рамках реформы здравоохранения и недавно завершившейся муниципальной реформы? В чем причина недавних кадровых замен в правительстве области? Каких новых проектов ожидать псковичам в 2026 году? Каковы ожидания губернатора от следующего года?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в течение ближайшего часа.

 

 

