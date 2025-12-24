www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров об итогах года для Островского муниципального округа

25.12.2025 09:00 «ПЛН-FM»

Сегодняшний гость студии — глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним процесс преобразования района в округ, важные события и проекты, решенные задачи и планы на перспективу.

 

 

Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?












  смотреть результаты



