24.12.2025 14:00 «Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах года, причинах кадровых замен и новых проектах
24.12.2025 13:00 «Обратный отсчет»: Александр Гончаренко об итогах работы Псковской городской Думы в 2025 году
«Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров об итогах года для Островского муниципального округа
25.12.2025 09:00 «ПЛН-FM»
Сегодняшний гость студии — глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.
Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним процесс преобразования района в округ, важные события и проекты, решенные задачи и планы на перспективу.
Источник: ПЛН-FM
