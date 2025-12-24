«Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров об итогах года для Островского муниципального округа

Сегодняшний гость студии — глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним процесс преобразования района в округ, важные события и проекты, решенные задачи и планы на перспективу.

Источник: ПЛН-FM