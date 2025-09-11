www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Чай втроем»: Александр Бушуев о теории воспитания, покрашенных березах и жизни как хобби

12.09.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Настало время для детских воспоминаний и жизненных историй от художника, основателя мотоклуба «Позитивная механика», члена культового творческого объединения «Митьки», общественного деятеля и просто очень хорошего человека Александра Бушуева.

Кто имеет право называть его Бушем? Каким гость студии запомнил Андрея Тарковского? Какие привычки у него остались со времен Ленинградского речного училища? Под какую музыку любит рисовать Александр Бушуев и почему не делает этого в плохом настроении? Как выглядит идеальный день Буша? Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

 

 

