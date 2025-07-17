«Дневной дозор»: Псковской Ленте Новостей - 25 лет!

ПЛН — это не просто СМИ, это старейший, главный информационный ресурс Псковской области, который объединяет жителей нашего региона, летопись повседневной жизни псковичей за последние четверть века.

Псковская Лента Новостей всей душей переживает за происходящие в регионе события и публикует самые актуальные, интересные и важные новости, для того, чтобы наш читатель всегда мог находиться в курсе событий. И вот, в этом году Псковской Ленте Новостей исполняется 25 лет! В честь этого радостного события мы организовали праздники для жителей нашего города, самых преданных читателей, зрителей и радиослушателей, ради которых мы стараемся! Первое мероприятие уже прошло 31 мая, оно было посвящено Дню защиты детей. Праздник прошел с большим размахом: были конкурсы, интерактивные программы для детей и много положительных детских эмоций. В субботу, 19 июля Псковская Лента Новостей приглашает всех на второй праздник, посвященный 25-летнему юбилею ПЛН, он начнется в 19.00 в парке Строителей. Гостей нашего торжественного мероприятия будут ждать увлекательные конкурсы, караоке для всех желающий, выступление звезд и гвоздь программы, - воздушная прогулка на тепловом аэростате!

Чего еще стоит ожидать от праздника, посвященного 25-летию Псковской Ленты Новостей, нам расскажут наши партнеры, звездные гости и организаторы мероприятия в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM