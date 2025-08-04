«Дело вкуса»: «Наше место» в «сердце» Пскова

В самом «сердце» Пскова, напротив Псковского кремля, находится уютное кафе «Наше место», существующее уже четыре года. Совсем недавно оно преобразилось внешне: изменился интерьер, и теперь атмосфера буквально пропитана русским духом — от традиционных элементов декора вроде матрешек, самоваров и гжели до особой атмосферы и авторских десертов. Подробнее о «Нашем месте» - в новом выпуске программы «Дело вкуса».

Источник: ПЛН-FM