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«Дело вкуса»: «Наше место» в «сердце» Пскова
05.08.2025 13:00 «ПЛН-FM»
В самом «сердце» Пскова, напротив Псковского кремля, находится уютное кафе «Наше место», существующее уже четыре года. Совсем недавно оно преобразилось внешне: изменился интерьер, и теперь атмосфера буквально пропитана русским духом — от традиционных элементов декора вроде матрешек, самоваров и гжели до особой атмосферы и авторских десертов. Подробнее о «Нашем месте» - в новом выпуске программы «Дело вкуса».
Источник: ПЛН-FM
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