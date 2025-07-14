14.07.2025 14:00 «Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику
11.07.2025 18:20 «Дневной дозор»: Как повысить культуру поведения псковичей на массовых мероприятиях?
«Гонки по вертикали»: страсти по медицине, КПРФ Vs ЛДПР и маятник общественных настроений
15.07.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Центральные темы выпуска.
- Страсти по здравоохранению. Год реформ и парламентский час.
- ЛДПР против КПРФ. Кому быть «партией №2»?
- Задачка для власти и оппозиции. Куда качнется маятник общественных настроений?
Источник: ПЛН-FM
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