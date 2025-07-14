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«Гонки по вертикали»: страсти по медицине, КПРФ Vs ЛДПР и маятник общественных настроений

15.07.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Центральные темы выпуска.

  • Страсти по здравоохранению. Год реформ и парламентский час.
  • ЛДПР против КПРФ. Кому быть «партией №2»?
  • Задачка для власти и оппозиции. Куда качнется маятник общественных настроений?

 

Источник: ПЛН-FM



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