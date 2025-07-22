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«Гонки по вертикали»: тревожные доминанты, визит Слуцкого и «снова Ганза»

23.07.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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