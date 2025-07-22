22.07.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли запретить прокат электросамокатов в Пскове по примеру других регионов?
21.07.2025 18:30 Рейтингомер: митрополит у патриарха, ротация прокуроров и вредная пропаганда госмедиахолдинга
21.07.2025 14:00 «Постскриптум»: Как достучаться до избирателя и грозит ли российской экономике коллапс?
«Гонки по вертикали»: тревожные доминанты, визит Слуцкого и «снова Ганза»
23.07.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати