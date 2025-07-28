«Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах

Здравствуйте, дорогие друзья! Одним из центральных событий минувшей недели стал визит в Псковскую область председателя Либерально-демократической партии России, члена Госсовета, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Он приезжал на фестиваль под эгидой Лиги женщин ЛДПР, побывал в Псково-Печерском монастыре, провел ряд встреч, в том числе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, и дал эксклюзивное интервью ПЛН.

Источник: ПЛН-FM