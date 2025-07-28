12:35 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о благоустройстве скверов, эффективности ТОС и парковке в зеленой зоне
«Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах
29.07.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Здравствуйте, дорогие друзья! Одним из центральных событий минувшей недели стал визит в Псковскую область председателя Либерально-демократической партии России, члена Госсовета, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Он приезжал на фестиваль под эгидой Лиги женщин ЛДПР, побывал в Псково-Печерском монастыре, провел ряд встреч, в том числе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, и дал эксклюзивное интервью ПЛН.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати