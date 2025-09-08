www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Гонки по вертикали»: скандалы, интриги, преследования

09.09.2025 12:45 «ПЛН-FM»

Салют! Мы выходим в эфир на финише муниципальных выборов. Трехдневное голосование стартует уже в пятницу, 12 сентября. Позади осталась продолжительная избирательная кампания — как мы уже отмечали, проходила она достаточно ровно, спокойно, неярко, без громких сенсаций и неожиданностей. Однако под занавес разразись сразу два скандала в рядах оппозиционных партий. Во-первых, гдовские коммунисты публично обвинили первого секретаря обкома Петра Алексеенко и компанию во лжи, унижении достоинства, поклепе на члена ЦК, бывшего лидера псковских коммунистов Владимира Никитина и прочих прегрешениях. Впрочем, неспокойно сейчас и в рядах основного соперника КПРФ за титул «партии №2» - в ЛДПР тоже грянул скандал.

 

 

Источник: ПЛН-FM



