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«ГорДозор»: Ливни и «ливнёвки»
23.06.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Обильные осадки выпали в Пскове в начале лета. Чтобы справляться с ними, в городе имеется ливневая канализация. Практика показывает, что в некоторых местах она не справляется с нагрузкой, из-за чего возникают подтопления улиц. Креативные псковичи даже нашли альтернативные способы передвигаться по дорогам - на сапах. Как должна работать ливневая канализация? Почему она не справляется в Пскове? Как на это реагируют в Госавтоинспекции? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
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