«ГорДозор»: Ливни и «ливнёвки»

Обильные осадки выпали в Пскове в начале лета. Чтобы справляться с ними, в городе имеется ливневая канализация. Практика показывает, что в некоторых местах она не справляется с нагрузкой, из-за чего возникают подтопления улиц. Креативные псковичи даже нашли альтернативные способы передвигаться по дорогам - на сапах. Как должна работать ливневая канализация? Почему она не справляется в Пскове? Как на это реагируют в Госавтоинспекции? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM