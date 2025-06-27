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«ГорДозор»: Псковская растительность

30.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Не так давно возле правительства Псковской области стремительно исчезла зеленая растительность. Данный факт немедленно расколол общественность на диаметрально противоположные стороны и вызвал различные вопросы. Как ведется работа с зелеными насаждениями в Пскове? Какие есть нормативы по озеленению города? Дорого ли за ней ухаживать? Об этом поговорили Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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