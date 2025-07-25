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«ГорДозор»: СИМы - пойдет ли Псков по пути прогресса?

28.07.2025 13:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «ГорДозор».

Все чаще мы видим на улицах российский городов средства индивидуальной мобильности, работающие на электричестве: самокаты, велосипеды, моноколеса. Сильно шагнувшие вперед технологии с использованием электричества вместо нефти и угля позволяют сохранять экологию и экономить стремительно заканчивающиеся углеродные источники энергии. Не так давно в городе Благовещенске, столице Амурской области ввели полный запрет на использование любых СИМ, как личных, так и кикшеринговых. Пойдет ли Псков по пути прогресса? Существует ли инфраструктура в российских городах для использования СИМ? Какие практики используются для безопасного использования электротранспорта?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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