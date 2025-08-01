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«ГорДозор»: Псков туристический?

04.08.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Профильные министерства Псковской области который год трубят об увеличении туристического потока. При создании инфраструктуры в центральной части города Пскова всегда заявляется, что всё делается во благо туристов. А так ли она нужна на самом деле? Основные туристические маршруты в Псковской области и ее административном центре замыкаются в кольцо Псков - Изборск - Печоры, опционально Пушкинские Горы. Туристический автобус не успевает останавливаться, а туристы надолго не задерживаются. Нужна ли туристическая инфраструктура самим жителям города? Как удержать туристов подольше? Как формируется нужная статистика? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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