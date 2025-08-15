14:00 «Постскриптум»: Итоги саммита на Аляске, новые ограничения и нужно ли сокращать каникулы депутатам?
«ГорДозор»: Запрет на запреты
18.08.2025 12:55 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».
В последнее время в новостях всё чаще появляются сообщения о запретах. Недавно был введён ещё один - новые ограничения коснулись мессенджеров. Стоит ли запретить и плохие дороги вместе с автомобилями, которые по ним ездят, или некачественную работу государственных служб?
Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
