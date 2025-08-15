www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«ГорДозор»: Запрет на запреты

18.08.2025 12:55 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

В последнее время в новостях всё чаще появляются сообщения о запретах. Недавно был введён ещё один - новые ограничения коснулись мессенджеров. Стоит ли запретить и плохие дороги вместе с автомобилями, которые по ним ездят, или некачественную работу государственных служб?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков. 

 

Источник: ПЛН-FM



