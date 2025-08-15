«ГорДозор»: Запрет на запреты

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

В последнее время в новостях всё чаще появляются сообщения о запретах. Недавно был введён ещё один - новые ограничения коснулись мессенджеров. Стоит ли запретить и плохие дороги вместе с автомобилями, которые по ним ездят, или некачественную работу государственных служб?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM