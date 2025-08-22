«ГорДозор»: Как Псков готовится к осени?

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

Близится осенняя пора, и летние проблемы Пскова сменяются осенними: уборка листьев, последние покосы травы и наступление холодов. Как город Псков готовится к этим вызовам? Нужно делать это точечно, или подготовка состоит из ряда неучтенных аспектов?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

