«ГорДозор»: Как Псков готовится к осени?

25.08.2025 12:55 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

Близится осенняя пора, и летние проблемы Пскова сменяются осенними: уборка листьев, последние покосы травы и наступление холодов. Как город Псков готовится к этим вызовам? Нужно делать это точечно, или подготовка состоит из ряда неучтенных аспектов?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков. 

 

Источник: ПЛН-FM



