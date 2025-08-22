«ГорДозор»: Как Псков готовится к осени?

22.08.2025 12:50 «На пятой передаче»: Рост госпошлин, 50 рублей за просмотр данных и 8 «лежачих полицейских» в Хотицах
25.08.2025 12:55 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».
Близится осенняя пора, и летние проблемы Пскова сменяются осенними: уборка листьев, последние покосы травы и наступление холодов. Как город Псков готовится к этим вызовам? Нужно делать это точечно, или подготовка состоит из ряда неучтенных аспектов?
Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
