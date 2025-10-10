«ГорДозор»: Желтые листья над Псковом. Готов ли город к зиме?

В Псковской области осень уверенными шагами вступила в свои права со всеми вытекающими: низкие температуры, отопительный сезон, подготовка к зиме. Ежегодно на любом из этапов могут произойти некоторые эксцессы. Какими они могут быть? Какие управляющие компании в этом году «отличники», а какие «двоечники»? Как будут обрабатываться дороги, изменится ли что-нибудь? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM