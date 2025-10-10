www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«ГорДозор»: Желтые листья над Псковом. Готов ли город к зиме?

13.10.2025 12:50 «ПЛН-FM»

В Псковской области осень уверенными шагами вступила в свои права со всеми вытекающими: низкие температуры, отопительный сезон, подготовка к зиме. Ежегодно на любом из этапов могут произойти некоторые эксцессы. Какими они могут быть? Какие управляющие компании в этом году «отличники», а какие «двоечники»? Как будут обрабатываться дороги, изменится ли что-нибудь? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



