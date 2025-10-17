«ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова

В России готовят новый ГОСТ с требованиями к остановкам общественного транспорта. Места для посадки/высадки пассажиров и ожидания автобусов и троллейбусов планируют сделать более удобными и комфортными. Часть требований касается павильонов, расположенных на остановках. Они должны обладать повышенной прочностью и сопротивляемостью к вандализму. А павильоны улучшенных и расширенных остановок в населенных пунктах рекомендуется оборудовать средствами экстренной связи, зарядными станциями для мобильных устройств, точками доступа Wi-Fi и камерами видеонаблюдения. Относительно недавно в Пскове появились обновленные остановки, в частности на улице Труда. Но так ли они удобны? Как происходил процесс согласования их внешнего вида? Нужны ли автобусные карманы на дорогах? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM