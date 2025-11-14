12:34 «Беседка»: Заслуженный мастер спорта СССР Людмила Аржанникова о прошлом и будущем стрельбы из лука
14.11.2025 12:33 «Хайпожоры»: Полный контроль над Рунетом, «период охлаждения» для SIM-карт и свадьба года
«ГорДозор»: Псковские дворы
17.11.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Ситуация с дворами города Пскова и области не нуждается в отдельном комментировании: искусственные водоемы с уточками, разъезженные зеленые зоны и безвкусные парковки. Целесообразно ли «закатывать» весь двор в асфальт ради временного удобства? Каковы современные практики благоустройства? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
