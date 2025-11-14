www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«ГорДозор»: Псковские дворы

17.11.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Ситуация с дворами города Пскова и области не нуждается в отдельном комментировании: искусственные водоемы с уточками, разъезженные зеленые зоны и безвкусные парковки. Целесообразно ли «закатывать» весь двор в асфальт ради временного удобства? Каковы современные практики благоустройства? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



