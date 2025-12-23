www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
24 декабря 25 ноября 28 ноября 1 декабря 24 ноября 29 октября 26 ноября 29 октября 4 декабря 28 ноября 1 декабря 21 ноября Телефон прямого эфира 20 ноября 2 декабря Телефон прямого эфира

«Гвозди» от 24 декабря

24.12.2025 18:10 «ПЛН-FM»

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?












  смотреть результаты



Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?












  смотреть результаты