<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:10
«Гвозди» от 24 декабря
14:00
«Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах года, причинах кадровых замен и новых проектах
13:00
«Обратный отсчет»: Александр Гончаренко об итогах работы Псковской городской Думы в 2025 году
12:34
«Обратный отсчет»: Андрей Беляев об итогах года для южной столицы региона
08:45
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Громко плачет возле речки Таня…
23.12.2025 18:20
«Дневной дозор»: Есть ли способ борьбы с проявлениями насилия в школе?
23.12.2025 14:00
«Обратный отсчет»: Борис Елкин об итогах 2025 года для Пскова
23.12.2025 12:34
«Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах 2025 года для АПК Псковской области
23.12.2025 09:00
«Обратный отсчет»: Итоги работы «Горводоканала» в 2025 году
22.12.2025 18:45
«Беседка»: Инициативные проекты в Псковской области
«Гвозди» от 24 декабря
24.12.2025 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?
Открою свои закрома и буду готовить то, что вырастил сам. Траты минимальны.
Накрою скромный стол на 1-5 тысяч рублей.
От 5 до 10 тысяч рублей. Основное дешевле не купишь.
Полагаю, придется выложить до 15 тысяч рублей.
Закуп обойдется точно более чем в 20 тысяч рублей.
Все так дорого, что не хочу считать и расстраиваться.
Пойду в гости, поэтому потрачусь в основном на подарки.
Не буду отмечать Новый год и накрывать стол.
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров об итогах года для Островского округа
«Обратный отсчет»: Александр Гончаренко об итогах работы Псковской городской Думы в 2025 году
«Обратный отсчет»: Андрей Беляев об итогах года для южной столицы региона
«Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах года, причинах кадровых замен и новых проектах
Борис Елкин подведет итоги 2025 года в прямом эфире ПЛН FM
Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?
Открою свои закрома и буду готовить то, что вырастил сам. Траты минимальны.
Накрою скромный стол на 1-5 тысяч рублей.
От 5 до 10 тысяч рублей. Основное дешевле не купишь.
Полагаю, придется выложить до 15 тысяч рублей.
Закуп обойдется точно более чем в 20 тысяч рублей.
Все так дорого, что не хочу считать и расстраиваться.
Пойду в гости, поэтому потрачусь в основном на подарки.
Не буду отмечать Новый год и накрывать стол.
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120