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«Хайпожоры»: Отечественный мессенджер Max, фактчекинг в Сети и ураган в Псковской области
11.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
- Блогеры и мемы: инфлюенсеры запустили «нативную» рекламу мессенджера Max.
- Нет фейкам: в Telegram появился официальный фактчекинг.
- Стихия бушует: жители области делятся фото и видео с последствиями ливней, града и урагана.
Источник: ПЛН-FM
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