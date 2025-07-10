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«Хайпожоры»: Отечественный мессенджер Max, фактчекинг в Сети и ураган в Псковской области

11.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры». 

Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Блогеры и мемы: инфлюенсеры запустили «нативную» рекламу мессенджера Max.
  • Нет фейкам: в Telegram появился официальный фактчекинг.
  • Стихия бушует: жители области делятся фото и видео с последствиями ливней, града и урагана. 

Источник: ПЛН-FM



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