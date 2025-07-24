14:00 «Люди труда»: Как переломить отношение молодежи к реальному производству, раскажет Игорь Савицкий
12:50 «На пятой передаче»: Новации от Lada, симптоматичные ДТП и кому помешает перекрытие кольца на Инженерной
24.07.2025 12:31 «В фокусе»: Трудности и успехи догазификации в Псковской области на «экваторе» года
«Хайпожоры»: Штрафы за поиск в интернете и цифровизация жизни молодых россиян
25.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
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Закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов принят Госдумой
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Цифровой гулаг или перспективы: цифровизация жизни молодых россиян
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У избранных в Max появились свои каналы.
Источник: ПЛН-FM
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