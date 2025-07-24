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«Хайпожоры»: Штрафы за поиск в интернете и цифровизация жизни молодых россиян

25.07.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов принят Госдумой

  • Цифровой гулаг или перспективы: цифровизация жизни молодых россиян

  • У избранных в Max появились свои каналы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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